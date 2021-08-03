الحلبوسي والوفد المرافق له يلتقي رئيس الوزراء الأردني

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي في بيان إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والوفد المرافق له التقيا رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة"، لافتا إلى أن "اللقاء بحث التعاون والتنسيق الثنائي بالمجالين الاقتصادي والاستثماري، وأهمية تذليل العقبات والإسراع في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية كالمدن الصناعية ومشاريع الطاقة والربط الكهربائي وغيرها من المشاريع وفقاً للاتفاقات الثنائية".

وأكد الحلبوسي خلال اللقاء وفقا للبيان، أن "السلطة التشريعية في العراق تدعم مخرجات القمة الثلاثية وتوطيد التعاون الثنائي وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين"، مثمناً "مواقف الملك عبد الله الثاني الداعمة للعراق ودوره عربياً وإقليمياً ودوليا".

من جهته، أشار رئيس الوزراء الأردني إلى أن "القمة الثلاثية، الأردنية العراقية المصرية، أعطت زخماً مهماً لتعزيز التعاون المشترك"، مؤكدا "مكانة العراق في وجدان الملك عبد الله الثاني والأردنيين، والحرص على تعزيز علاقات التعاون الأخوي بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة".