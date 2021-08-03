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في الذكرى السابعة لجريمة داعش بحق الايزيديين..

الكاظمي: ملف الإيزيديين يعدّ من أولويات اهتمامات الحكومة

الكاظمي: ملف الإيزيديين يعدّ من أولويات اهتمامات الحكومة
الثلاثاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن ملف الإيزيديين يعدّ من أولويات اهتمامات الحكومة.

العالم - العراق

وقال الكاظمي في بيان له إن "شعبنا العراقي يستذكر في هذه الأيام، الذكرى السابعة لجريمة الإرهاب النكراء بحق أبناء شعبنا الإيزيدي الصابر على يد وحوش العصر وخوارجه داعش الإثم والعدوان".

وأضاف، أن "شعبنا ما زال يقف مستنكراً بصوت واحد وضمير واعٍ متحدٍ ضد تلك الجريمة البشعة التي كشف فيها الإرهاب عن جوهره السقيم المعادي للانسانية امام عدمية فلول القتلة وجرائم الابادة، خرج شعبنا العراقي، وطيفه الإيزيدي على وجه الخصوص، اكثر قوة، واشد تلاحماً، وأعلى رفعة وسمواً وكرامة".

وبين الكاظمي: "لقد كان في رد قواتنا المسلحة البطلة، القول الفصل والماحق على تخرصات الإرهاب وأباطيلهم، مثلما تناخى كل العراقيين لنجدة إخوتهم وأخواتهم من الإيزيديين في وقفة مشرفة سيذكرها التأريخ بإجلال".

وأشار إلى أن "ملف الإيزيديين يعدّ من أولويات اهتمامات الحكومة، التي لم ولن تدخر جهداً في دعم الناجيات الإيزيديات وإنصافهن وإعداد برنامج حكومي لتأهيلهن، فضلاً عن الجهد الحكومي في إعادة النازحين إلى مناطقهم، وتقديم كلّ أشكال المساعدة من أجل استقرار واعمار مناطقهم وفي مقدمتها سنجار".

ولفت الكاظمي إلى أن "ملف المختطفين الإيزيديين يحظى باهتمام بالغ من قبلنا، وهناك عمل كبير ومستمر من أجل تحريرهم من عصابات داعش الإرهابية".

وأكد: "لتكن هذه الذكرى الأليمة، دافعاً إلى المزيد من الترابط والتآخي والتعاضد بين أبناء البلد الواحد"، خاتما بالقول: "الرفعة والكرامة لكلّ ضحايا الإرهاب من أبناء شعبنا الإيزيدي، والمجد والسمو لشهدائنا رمز وحدة هذا الوطن".

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