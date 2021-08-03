الثلاثاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢١
٠٧:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

عون: نبذل كل الجهود لتذليل العراقيل أمام تشكيل حكومة إنقاذية

عون: نبذل كل الجهود لتذليل العراقيل أمام تشكيل حكومة إنقاذية
الثلاثاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه "يبذل كل الجهود مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي إلى تذليل كل العراقيل في وجه تشكيل حكومة إنقاذية قادرة على تنفيذ برنامج الإصلاحات".

العالم-لبنان

وفي كلمة له عشية الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، قال عون متوجها إلى الشعب اللبناني: "أعرف أن انتظاركم لحكومة جديدة طال، واليوم لدينا الفرصة لذلك مع تكليف رئيس جديد لتشكيلها".

وأضاف أنه يبذل كل جهد يدا بيد مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي إلى تذليل كل العراقيل في وجه تشكيل حكومة إنقاذية، قادرة على تنفيذ برنامج الإصلاحات المطلوبة والمعروفة، وفقا لمقتضيات الدستور.

وتابع: "ما حصل في السنتين الأخيرتين، من انهيار اقتصادي ومالي مع كل انعكاساته الحياتية والمعيشية والنفسية والأمنية، يكاد يؤشر لانهيار الدولة اللبنانية بكل مقوماتها ومؤسساتها ودورها ووجودها، وقد عمق انفجار الرابع من آب هذا الإحساس، وزاده مرارة وألما".

وأردف حديثه: "أقف أمامكم اليوم لأؤكد أننا قادرون معا بتعاوننا وصبرنا، ومن خلال وضع آليات الحل على السكة الصحيحة، عبر تشكيل حكومة واعدة، والتحضير لانتخابات نيابية ترسي بذور التغيير الحقيقي، تساعد على تجاوز الحاضر المؤلم، والنهوض تدريجيا من الأزمة التي تمزق وطننا وقلوبنا وهناء حياتنا".

روابط ذات صلة

ميقاتي بعد لقائه عون: المهلة لتشيكل الحكومة غير مفتوحة

عون طلب من قيادة الجيش اتخاذ الاجراءات الفورية لاعادة الهدوء الى خلدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عون: نبذل كل الجهود لتذليل العراقيل أمام تشكيل حكومة إنقاذية

إصابة 6 أشخاص إثر انفجار سيارة مفخخة قرب منزل وزير الدفاع الأفغاني

مصدر قريب من الرئاسة التونسية: سعيّد يعرض منصب رئيس الوزراء على محافظ البنك المركزي مروان العباسي

الاحتلال يحدث أزمة داخل الاتحاد الإفريقي بسبب إثيوبيا وعدة دول عربية تتدخل

السيد صفي الدين: لاستكمال التحقيق في كمين خلدة

بيان حزب الله بذكرى انفجار مرفأ بيروت