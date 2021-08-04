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تهديدات بلينكن بالرد الجماعي وجواب طهران الحاسم

الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

كيف تقرأ تحذيرات بلينكن بالرد الجماعي بعد الهجوم على السفينة الاسرائيلية؟

ماذا يعني كلامه ان الحادثة لا تعد مؤشراً بخصوص الرئيس الايراني الجديد؟

هل يسعى الكيان الاسرائيلي لتدويل القضية لسد الباب امام اي رد انتقام من قبله؟

ما الرسالة التي اوصلتها طهران من الرد بقوة على اي مغامرة محتملة ضدها؟

ما الذي يجري قبيلة ساحل الفجيرة بعد تقارير بريطانية عن 4 سفن خارج السيطرة وخطف احداهن؟ والخارجية الايرانية تعتبر التقارير مثيرة للشبهات.

هذه الاسئلة يناقشها برنامج "مع الحدث" مع ضيوف الحلقة:

الاكاديمي والباحث السياسي الدكتور وسام اسماعيل

مجتبى اماني الدبلوماسي الايراني السابق

الناشط في حزب العمال البريطاني عمر اسماعيل

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