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بغداد توجه دعوة للكويت لحضور مؤتمر دول الجوار العراقي

بغداد توجه دعوة للكويت لحضور مؤتمر دول الجوار العراقي
الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمير الكويت، نواف الاحمد الصباح، لحضور مؤتمر دول الجوار العراقي الذي سيقام في بغداد نهاية الشهر الحالي.

العالم - العراق

وسلم وزير التخطيط العراقي، خالد بتال النجم، رسالة خطية من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، موجهة لأمير دولة الكويت.

وبحسب إعلام وزارة التخطط استقبل رئيس مجلس الوزراء الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الثلاثاء (3 آب 2021)، وزير التخطيط خالد بتال النجم، حيث سلم خلالها الوزير رسالة خطية من رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الى امير الكويت، نواف الاحمد الصباح، تتضمن الدعوة لحضور المؤتمر الذي يقام في بغداد، لدول الجوار العراقي، بحضور أوربي رفيع المستوى قبل نهاية شهر آب الجاري.

وتباحث الطرفان آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وسبل تطويرها، وأعرب رئيس الوزراء الكويتي عن دعم بلاده للعراق والعمل المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

وبحسب البيان زار السيد وزير التخطيط والوفد المرافق له، مقر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والتقى مديره العام غانم الغنيمان.

وعقد الجانبان اجتماعا مشتركاً، جرى خلاله بحث دور الصندوق الكويتي في تمويل عدد من المشاريع في العراق، ومن بينها انشاء مستشفى سعة 600 سرير في محافظة نينوى، واخرى في محافظة المثنى، سعة 200 سرير، وابدى امين عام الصندوق حرصه على دعم مشاريع التنمية في مختلف المحافظات العراقية.

كما التقى وزير التخطيط مدير عام المعهد العربي للتخطيط بدر عثمان مال الله، وبحث معه افاق التعاون المشترك في المجالات التدريبية واليات الاستفادة من خبرات المعهد في تطوير قدرات الملاكات العاملة في مؤسسات الدولة العراقية.

ووصل وزير التخطيط العراقي، خالد بتال النجم، الى العاصمة الكويتية، صباح اليوم على رأس وفد رسمي، وكان باستقباله وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، مبارك الحريص، والأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، خالد مهدي.

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