الذكاء الاصطناعي يكشف علاقة ارتفاع جلوكوز الدم بشدة الإصابة بكورونا

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وأتيح لتلك الأداة الوصول المفتوح لمجموعة بيانات بحثية ضخمة للغاية، وصلت لأكثر من 400 ألف مقال علمي، بما في ذلك أكثر من 150 ألف مقالة بنصوص كاملة تتعلق بفيروس كوفيد-19 و SARS-CoV-2 و وفيروسات كورونا الأخرى. وعملت الأداة على استخراج البيانات المطلوبة من تلك الأوراق من أجل المساعدة في المعركة ضد فيروس كورونا.



حيث قامت المجموعة ببناء وتدريب نماذج التعلم الآلي على عملية استخراج البيانات التي أشارت جميعها إلى استقلاب الجلوكوز باعتباره المتغير البيولوجي الأكثر شيوعاً بين الإصابات الشديدة، وقاموا بعد ذلك ببناء رسوم بيانية محددة للتركيز على جميع النتائج التي اعتبرت الجلوكوز عاملاً في أمراض الجهاز التنفسي وفيروسات كورونا.

وسمح ذلك الأمر باستكشاف الدور المحتمل للجلوكوز عبر العديد من المستويات من الأعراض السطحية إلى أعمق الآليات البيوكيميائية المتورطة في المرض.



كما ظهرت العديد من الأدلة من البيانات المستخرجة على أن ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم إما ناتج عن التمثيل الغذائي غير الطبيعي للجلوكوز، أو عن طريق العلاج في المستشفى أو العلاج الدوائي أو عن طريق الحقن الوريدي.



وارتبط ذلك بشكل جيد للغاية مع شدة كوفيد -19 وكشف كيف يساعد ارتفاع الجلوكوز في كل خطوة تقريباً من العدوى الفيروسية منذ ظهورها في الرئتين، وصولاً إلى المضاعفات الشديدة مثل متلازمة الضائقة التنفسية الحادة والجلطات.