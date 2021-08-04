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إصابات بتفجير في حافلة عسكرية في دمشق + صور

إصابات بتفجير في حافلة عسكرية في دمشق + صور
الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم بوقوع تفجير في باص مبيت عسكري عند مدخل مساكن الحرس قرب مشروع دمر بدمشق صباح اليوم مشيراً إلى أن هناك معلومات عن وقوع إصابات.

العالم - سوريا

يتبع..

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إصابات بتفجير في حافلة عسكرية في دمشق + صور

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