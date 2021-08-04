تفاعل مواقع التواصل مع تنصيب الرئيس الايراني الجديد

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وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع تنصيب الرئيس الايراني الجديد.

اما الجزائر، فشهدت ترحيباً شعبياً بقرار السلطات وقْفَ ترخيص قناة العربية السعودية، بسبب ممارساتِها والسياسة التي تتَّبِعها وتساهم في بث الفتنة في الجزائر. وطالب الجزائريون ايضا بوقف ترخيص قناة سكاي نيوز العربية المدعومة اماراتيا، معتبرين انها كما العربية تسعى لضرب استقرار الجزائر وبث الفتنة وتمرير سياسات خارجية.

في السعودية، اعلن المطبع محمد سعود والذي اشتهر بأنه من أول المطبعين مع الاحتلال الاسرائيلي، واشتهر بسبب لقائه برئيس وزراء الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو، اعلن انه سيغلق كل حساباته على مواقع التواصل بحجة انه سيتفرغ لعمله الجديد.

في مجال اخر، وبعد استهداف السفينة الاسرائيلية المسماة "ميرسي ستريت" قرب السواحل العمانية، خرجت الكثير من الدول الغربية مستنكرَةً ومتَّهِمَةً ايران بالوقوف وراء الحادث. في المقابل اكدت ايران ان استخدام الاتهام بدون دليل لتبرير اي خطوة عدائية ضدها سيقابل برد حازم.

في مصر، اعلنت السلطات انها ستطرح في السوق عملة جديدة بشكل جديد بعد اشهر قليلة. لكن هذه العملة الجديدة والتي اطَّلَعَ عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي اثارت غضبا وجدلا واسعين. ناشطون قالوا ان الالوان حول صورة المسجد في العملة الجديدة تمثل علم المثليين. وبالتالي هناك افكار دخيلة على المجتمع المصري يراد تمريرها من خلال هذه العملة الجديدة.

يقال ان الرياضة اخلاق، ورسالة انسانية الى جانب كونها عملا جسديا. هذا ما اثبته البطل الاولمبي القطري في الوثب العالي معتز برشم الذي قبل تقاسم الميدالية الذهبية مع البطل الايطالي جيان ماركو تامبيري، الذي كان متشوقا لاحراز الميدالية الذهبية بعد ابتعاده عن اولمبياد البرازيل بسبب كسر في ساقه. وذلك بعد تعادلهما في المرحلة النهائية. الخطوة اثارت اعجاب الكثيرين حول العالم واكدت ان الرياضة انسانية قبل ان تكون ربحا وخسارة.