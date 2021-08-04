البحرية البريطانية تعلن انتهاء حادثة "اختطاف الناقلة أسفالت برينسيس" !

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وأفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية بأن عملية اقتحام وقعت لسفينة "أسفالت برينسيس" التي تديرها شركة "زودياك" قبالة ساحل الفجيرة الإماراتية، وأن منفذي العملية احتجزوا الطاقم كرهائن.

هذا وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة ان التقارير عن حوادث أمنية تشمل سفنا قرب ساحل الخليج الفارسي وبحر عمان مثيرة للريبة محذرا من خلق اجواء أي أجواء زائفة لأغراض سياسية محددة.

وجدد خطيب زاده التاكيد على سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إرساء الاستقرار والأمن في الخليج الفارسي وبحر عمان والحفاظ عليهما، قائلا: إن البحرية الإيرانية مستعدة لتقديم خدمات الإسناد البحري إذا لزم الأمر لمرور السفن في المنطقة.

وكانت وسائل الإعلام قد اعلنت مساء الثلاثاء، بأن سفينة تجارية تعرضت لهجوم، في المياه الدولية قبالة ساحل مدينة الفجيرة الإماراتية.