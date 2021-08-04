ما سر توقيت الزوبعة المثارة ضد ايران؟

العالم- ما رأيكم

يرى مراقبون سياسيون، ان ما يحدث الآن نوع من استكمال عدة العمل بخصوص الحدث الامني الذي حصل منذ ثلاثة ايام حينما تعرضت سفينة اسرائيلية لهجوم قرب السواحل العُمانية، وايضاً سيناريو تعرض 4 سفن بريطانية لهجمات وخطف احداهن امام سواحل الفجيرة الاماراتية، واتهمت لندن طهران بالوقوف وراء الحادث باعتبار ان مجموعة مسلحة تابعة لايران قامت بهذا العمل، ما اثار شكوك كثيرة لدى الجانب الايراني الذي اصدر بياناً اعتبر وقوع الحوادث الامنية الاخيرة مثيرة للريبة.

واوضح المراقبون، ان الطرف الاسرائيلي قد بدأ بافتعال الاكاذيب ضد الجمهورية الاسلامية في ايران بانها تمارس القرصنة، للذهاب الى مجلس الامن واستصدار قرار يظهرها على انها مهددة للامن الاقليمي ولسلامة الملاحة البحرية، واعلن نفتالي بينيت بانه قادر لوحده على توجيه ضربة لايران عند الضرورة..!!

وشددوا على ان المثير في الامر ايضاً ان وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن تحدث انه سيعمل مع شركائه لدرس الخطوات من اجل رد جماعي ضد ايران، بمعنى انه استبعد العمل الاحادي، وايضاً استبعد العمل العسكري.

واضافوا، ان امريكا لا تفضل العمل العسكري، مؤكدين ان الجانب الامريكي لن يدخل الحرب من اجل قتيلين بريطانيين سقطا خلال تعرض سفينتهم لهجوم، في حين لم ير احد جثتيهما.

ولفتوا الى ان الزوبعة التي تثيرها بريطانيا ربما يأتي نتيجة وصول المفاوضات النووية بين ايران و5+1 الى طريق مسدود، اضافة الى توقيت تغيير الحكومة الايرانية بعد تسلم الرئيس الايراني المنتخب الجديد مقاليد السلطة، من اجل شد الحبال مع الجانب الايراني للدفع من اجل فتح ثغرة امام المفاوضات النووية.

وهذا ما اكده مسؤولون ايرانيون، حين اعتبروا السلوك البريطاني بانه نوع من الغوغائية ضد ايران لفتح الطريق في المفاوضات النووية مع الحكومة الايرانية الجديدة، وبينوا بان هذه المحاولات ستفشل كما فشلت غيرها، وستكشف الايام القادمة زيف الادعاءات بقيام ايران بضرب السفينة الاسرائيلية وكذلك التعرض للسفن البريطانية امام ساحل الفجيرة. كما اكدوا انه سيتبين لاحقاً لماذا بريطانيا تولت هذا الامر من اجل جلب الانظار ضد ايران.

في المقابل، اعتبر محللون: ان ما يحدث الان تمثيلية كون الحوادث الامنية البحرية هي كثيرة ما تقع، ولكن يتم الان ربطها بما يريده بينيت قبل ان يذهب الى الولايات المتحدة الامريكية ليتلقي جو بايدن وليؤسس لوظيفة الكيان الاسرائيلي للمرحلة المقبلة وخصوصاً انه يعتقد ان الجانب الامريكي مازال متعلقاً بالتفاوض مع ايران وبالانسحاب من المنطقة، لذا يسعى بينيت للبحث عن دور جديد ويريد ان يفهم الجانب الامريكي بان العالم بحاجة للكيان الاسرائيلي في هذه المرحلة وبامكانه ان يقوم بوظيفة ضرورية لحماية المياه البحرية..!!

ما رأیکم...

ما الذي يجري قبيلة ساحل الفجيرة بعد تقارير بريطانية عن 4 سفن خارج السيطرة وخطف احداهن؟ فیما تعتبر الخارجية الايرانية تعتبر التقارير مثيرة للشبهات..

كيف تقرأ تحذيرات بلينكن بالرد الجماعي بعد الهجوم على السفينة الاسرائيلية؟

هل يسعى الكيان الاسرائيلي لفتح الباب امامه لانتقام من قبله؟