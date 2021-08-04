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مراسلة العالم: المعطيات تؤكد أن انفجار الحافلة العسكرية في دمشق ناجم عن ماس كهربائي أدى لانفجار خزان وقودها وأسفر عن قتيل واصابة 3 آخرين

الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

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