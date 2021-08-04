موجة سخط عربية.. الأعضاء البشرية تلتحق بركب التطبيع الإماراتي

العالم - نبض السوشيال

بعد إبرام إتفاقيات التطبيع السياسية والإقتصادية والتجسسية بين الكيان الصهيوني والامارات وصل الامر هذه المرة الى حد الشراكة بالدم عبر تنفيذ اول عملية تبادل اعضاء بشرية في صفقة تطبيع غريبة من نوعها جرت في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع من العالم بأسره.

وتناقلت مواقع عبرية مختلفة مقاطع فيديو توثق نقل كلى بشرية بين الاحتلال والامارات حيث تم تنفيذ ثلاث عمليات زرع كلى في الوقت نفسه عمليتان في الكيان وواحدة في الامارات.

مسؤولون صهاينة عبروا عن سعادتهم بالطبيع الجديد واصفين اياه باليوم التاريخي الذي يفوق الخيال، متناسين جرائمهم المروعة بحق الفلسطينيين اطفالا ونساءا وشيوخ وانهم يحتلون ارضا فلسطينية ويحرمون اهلها من ابسط الرعاية الصحية والانسانية.

واثارت عمليات تبادل اعضاء بشرية بين الامارات وكيان الاحتلال الاسرائيلي موجه غضب واستنكار عبر المنصات الفلسطينية والعربية وسط ذهول من وصول العلاقات والتطبيع الى هذا الحد، وعبر صحفيون وناشطون عن رفضهم لهذه الخطوة التي انتقلت من خلالها الامارات من التطبيع الى شراكة الدم والتبرع بالاعضاء للمستوطنين الصهاينة، معتبرين ان ذلك يمهد الطريق امام الاحتلال لاستغلال الدول العربية بشكل اكبر.

الفلسطينيون واحرار العالم اعتبروا هذه الخطوة صادمة وتأتي على حساب دماء الشهداء وعذابات الاسرى الذين يعانون في سجون الاحتلال الصهيوني نتيجة الاهمال الطبي وسياسات ادارة السجون في قتل الاسرى قتلا بطيئا.

وكتبت "Sagedh" في تغريدة على حسابها الخاص قائلة "صفقة غريبه من نوعها بين اليهود وابناء عمومتهم تبادل كلى بشرية بين إسرائيل والإمارات وستتبرع مواطنة إسرائيلية تدعى شاني ماركوفيتش بكليتها لأحد سكان الإمارات بينما سيتلقى إسرائيلي آخر كلية من مواطن إماراتي. #الامارات_اليهوديه_المتحده".

وعبر "ابراهيم شكاري" عن صدمته قائلا "اماراتيين اصبحوا اسرائيليين اكثر من اسرائيليين نفسهم صار في بينهم تبادل كلي بكرة مايندرا يمكن يتزوجون مع البعض و يخلفون جيل جديد مكس اماراتي اسرائيلي ينشرون دين الاب اليهودي".

ورأى "Nabil Jabri" في تغريدته أن "الامارات تريد ان تكون حبيبة اليهود بل تريد ان تكون يهودية لدرجة تبادل قطع من احشائهم مع العدو الصهيوني. وغدا سيقومون بالتبادل بأعراضهم مع الكيان. ليكونو عائلة واحدة انشالله".

واستذكرت "Fatima Ftouni" في تغريدتها جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين ومعاناة الاسرى داخل سجون الاحتلال وسياسة القتل البطيئ التي تنفذها ادارة مصلحة السجون بحقهم قائلة "إسرائيل" والإمارات بدأوا تبادل الكلى تحت شعار "إنقاذ الأرواح". طبعاً هذا الشعار المبتذل لن ينسينا أن في سجون الاحتلال أسرى مرضى تركوا للموت من دون أي ذنب. لن ينسينا أطفالاً قُتلوا عمداً. لن ينسينا إياد الحلاق واللحظات الأخيرة التي عاشها قبل استشهاده.. لن ننسى #التطبيع_خيانة".

وكتب "ابو بسام" في تغريدته أن "سياسة الامارات اوصلتها الى درجة من الكره في العالم العربي والاسلامي لدرجة ان يتمنى المواطن العربي زوال الامارات قبل زوال اسرائيل اي سياسة واي جدوى ترجوه الامارات بعد وصولها الى هذا المستوى".

وعلق "حمزة الفايدي" على تبادل الامارات والاحتلال الاعضاء البشرية قائلا "اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي إنا لله وإنا إليه راجعون لقد ماتت فيهم النخوه والإنسانية لأنهم يتاجرون بما لا يملكون لمن لا يستحقون خوفا من بشر أو إرضاء بشر أو نفاق و المغالاة فى حب الذين قالوا علي الله غير الحق وقتلوا الأنبياء ماهو إلا ذل لكل من أراد العزة في غير الله".

ورأى "جابر الحرمي" في تغريدته "لم تكتف #الامارات بالتطبيع السياسي والإقتصادي والتجسسي .. مع الكيان الاسرائيلي، بل ذهبت أبعد من ذلك عندما دفعت مواطنا فيها للتبرع بكليته لصهيوني يحتل أرضا عربية ويسكن بيتا سُرِق من فلسطيني .. #الامارات انتقلت من التطبيع إلى شراكة الدم والتبرع بالأعضاء ..".

وقالت "مُنى حوّا" في تغريدتها "إسرائيل والإمارات بدأوا تبادل الكلى في خطوة غير مسبوقة (لإنقاذ الأرواح). شعار بروباغندا مُبتذل لن ينسينا أن في سجون الاحتلال 700مريض بينهم 300حالة مزمنة وأكثر من 10سرطان تركوا للموت. لن ينسينا أن في سجون بن زايد مئات -عرب ومواطنين- بلا تهم، الموت أرحم لهم من تعذيب زنازين انفرادية

ونختم الموضوع مع تغريدة "فداء القدس" التي جاء فيها "لا عجب أن يعطي الساذج كليته لعدوه لو سأله عن قلبه لأعطاه إياه ولعابه يتطاير #التطبيع_خيانة حتى لو أعطيتموهم أكبادكم وقلوبكم فلن يتغير شيء في عدواتهم لكم قال تعالى( لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ) لكن قدر الله غالب ولو بعد حين".