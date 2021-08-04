السعودية تتخذ قرارا مفاجئا بشأن المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين

العالم - السعودية

وقال رئيس اللجنة خضر مشايخ لـ"الأناضول" إن السلطات السعودية حددت الأسبوع المقبل، موعدا للنطق بالحكم بحق موقوفين أردنيين وفلسطينيين لديها، لافتا إلى أن القرار صدر بشكل مفاجئ.

وأوضح أن السعودية حددت الأيام من الأحد إلى الخميس المقبلين، موعدا للنطق بالحكم عليهم، بحيث سيتم تقسيمهم إلى دفعات.

يشار إلى أن السعودية أوقفت أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا من المقيمين لديها في شباط/ فبراير 2019، بينهم ممثل حركة حماس السابق لدى المملكة "محمد الخضري"، بتهمة ينفون صحتها، وهي تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية.

ولم تصدر تعليقات رسمية بهذا الخصوص من السلطات الأردنية والسعودية، لكن ذلك يتزامن مع زيارة رسمية يجريها وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان للأردن، التقى خلالها الملك عبد الله الثاني.