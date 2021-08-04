العتبة الرضوية تنجح بمشروع ترشيد استهلاك الطاقة

العالم - ايران

وأشار رئيس مرکز إعمار وصیانة العتبة الرضویة المقدسة محمد کاظم ملازم حسیني إلى أن المركز أدرج إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة ضمن مهامه، وذلك في إطار توجيهات متولي العتبة الرضوية المقدسة، ونظرا لحاجة البلاد لتوفير استهلاك الطاقة الكهربائية والتزاما بقررات الحكومة فيما يتعلق بتخفيض ساعات عمل الموظفين.

وأكد المهندس الحسیني أن الإجراءات التي اتخذها مرکز إعمار وصیانة العتبة الرضویة في هذا السياق كانت فعالة حيث عمد المركز أيضا إلى توعية العمال وخدمة العتبة الرضوية لتنفيذ إجراءات توفير الطاقة.

وأشار ملازم حسيني إلى أنه تم أيضا تنظيم درجة الحرارة في العتبة الرضوية المقدسة ما بين الدرجتين 25 و26 درجة مئوية، كما تم تخفيض عدد المكيفات التي تعمل، بالإضافة إلى إطفاء أنوار الزينة، وتقليل الإضاءة في الأماكن الأقل حضورا أو ازدحاما، واستبدال مصابيح الفلورسنت ذات الاستهلاك المنخفض بمصابیح شديدة الترشيد (LED) وما إلى ذلك من إجراءات أخرى من شأنها الترشيد في استهلاك الكهرباء.

ونوه إيضا إلى أن البنى التحتية التي تم تزويد العتبة الرضوية المقدسة مسبقا والقائمة على التحكم الذكي بالمرافق ساهمت بشكل فعال في ترشيد استخدام الطاقة.

وأعلن المسؤول في العتبة الرضوية المقدسة أن جزء من الكهرباء الذي يصل إلى العتبة الرضوية المقدسة يتم توليدها من خلال مولدات الديزل التي تملكها العتبة وهذا يخفف العبء على شبكة الكهرباء للمدينة في ساعات الذروة.

وتجدر الإشارة إلى أن المدن الإيرانية عانت خلال الفترة الماضية من مشكلات انقطاع الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك الكهرباء.