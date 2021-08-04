بالفيديو..حديقة حيوان استرالية تحتفل بحيوان كوالا يبهر الزوار بحركاته البهلوانية

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واطلقت الحديقة على الكوالا المنضم حديثا لها اسم "جوي" ودعت الزوار إلى مشاركتهم في اختيار اسم للكولا.

واحتفلت حديقة الحيوان "وايلد لايف" بوصول الكوالا الصغير هذا الموسم، حيث يزن الكوالا "جوي" حديث الولادة أكثر من 300 جرام، وعرضت شبكة "يورو نيوز" لقطات من حركات الكوالا البهلوانية على الأشجار في الحديقة وقدرته في جذب الانظار رغم صغر حجمه، معتبرين حركات "جوي" بأنها تسحر الحراس بمهاراتهم البهلوانية، والتي تشمل تناول الطعام بالمقلوب.

وتحدث كبير الحراس آشلي وومبي، أن الكوالا جوي يشبه والدته إيلوكا، التي تتميز بفروه وأذنيه المرحتين، قائلا "لقد مرت سنوات صعبة على مجموعات كوالا في أستراليا، ويسعدنا أن برنامج العناية بها كان ناجحا للغاية هذا العام إذ نرحب بخمسة أفراد جدد من الكوالا الصغار في عائلة حديقتنا".

وفي واقعة أخرى، تسبب حيوان كوالا، فى أزمة مرورية كبيرة، فى الطريق الجنوبي الشرقي بأستراليا، وهو أحد أكثر الطرق السريعة ازدحاما في أستراليا، وتسبب الكوالا فى تحطم أكثر من ست سيارات على الطريق السريع، وأوقف حركة المرور فيها،

واندفع سائقو السيارات لإنقاذ حيوان الكوالا الصغير من الطريق السريع، وقالت السائقة "ناديا توجويل" أنها شاهدت الكوالا الصغير يتحرك بسرعة بين المركبات على الطريق السريع، وأضافت أنها قد رأت سيدة تجري خلفه ببطانية محاولة الإمساك به.

وكشفت أن المرأة تمكنت من الإمساك به وقامت بوضعه في سيارة توجويل ليرتاح فيها، وقد أظهرت الصور أن الكوالا كان يجلس في السيارة خلف المقود وهو في انتظاره لرجال الإنقاذ، مضيفة: "لقد كان الكوالا هادئا تماما في السيارة ولم يسبب أي مشكلة أو ضرر لأي أحد".