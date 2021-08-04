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شاهد: عام على إنفجار مرفأ بيروت.. ماذا حصل؟

الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٥٣ بتوقيت غرينتش

آثار اقتصادية وأمنية ونفسية واجتماعية لا زالت تلقي بظلالها على بيروت وأهلها، فيما لا زال أهالي نحو 218 قتيلا و7 آلاف جريح ينتظرون أجوبة عن أسئلتهم...

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