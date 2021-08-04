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عام علی انفجاربيروت وفشل في تشكيل حكومة ومحاكمة المسبب

الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

بعد مرور عام على ذكرى انفجار هز ميناء العاصمة اللبنانية بيروت وأغراق البلاد في أزمة اقتصادية خانقة، لم يتوصل الساسة بعد الى تشكيل حكومة للكشف عن ملابسات الفاجعة الاليمة التي حلت بالشعب ولإعادة بناء البلاد رغم الضغوطات الدولية.

العالم - لبنان

الرئيس ميشال عون أعلن تأييده لإجراء تحقيق نزيه، وصولا لمحاكمات عادلة في قضية انفجار المرفأ. وعشيةَ الذكرى السنوية للإنفجار، قال عون إن التحدي الذي يواجهه القضاء هو الكشف عن الحقيقة، وإجراء المحاكمة، وإصدار الحكم العادل.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدوره حذر الاطراف اللبنانية المتناحرة، وقال مستشار لماكرون بما أن الوضع مستمر في التدهور، فالحاجة إلى حكومة باتت أكثر إلحاحا. وفرض ماكرون حظر السفر على بعض كبار المسؤولين اللبنانيين في إطار سعيه للحصول على حزمة إصلاحات. كما أقنع الاتحاد الأوروبي بالموافقة على إطار عقوبات جاهز للاستخدام. لكن مبادراته، بما في ذلك الحصول على تعهدات من السياسيين اللبنانيين بالاتفاق على حكومة خبراء، باءت بالفشل حتى الآن.

منظمة هيومن رايتس ووتش اتهمت السلطات اللبنانية بالإهمال جنائيا وانتهاك الحق بالحياة، بعدما أظهرت في تحقيق لها تقصير مسؤولين سياسيين وأمنيين في متابعة شحنة نيترات الأمونيوم التي سببت الكارثة، وأدت لمقتل مئتين واربعة عشر شخصا على الأقل وجرح أكثر من ستة والاف وخمسمئة آخرين. كما اوصت المنظمة بفرض عقوبات على هؤلاء المسؤولين ودعت الأمم المتحدة الی اجراء تحقيق مستقل في الكارثة جراء تخزين الف وسبعمئة وخمسين طنا من الأمونيوم لسنوات في المرفأ.

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