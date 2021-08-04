الحشد والأمن العراقي یطلقان عملية من 5 محاور في نينوى

العالم - العراق



ووفق بيان، لهيئة الحشد الشعبي، انطلقت العملية اليوم الأربعاء (4 آب 2021)، "بمشاركة اللواء 33 والأقسام التابعة لقيادة العمليات بإسناد من مكافحة لمتفجرات والهندسة العسكرية ومقاومةالدروع والطبابة التابعة لها، وقطعات الجيش وقطعات من فوج سوات نينوى".



وأشار البيان إلى أن "العملية تشمل التفتيش والتدقيق الأمني في قرى جنوب غرب الموصل في قرية الشيخ يونس وقرية الحسينية وقرية الإبراهيمية وقرية اللزاگة وقرية الدباچة، وتأمين خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المنطقة من العمليات التخريبية للمجاميع الارهـابيـة" .



وتوزعت القوة المشتركة على خمسة محاور رئيسة لإتمام الواجب المناط بها لتجفيف مصادر الإرهاب الداعشي والبحث عن مطلوبين قضائياً ، حسب البيان.

يذكر أن العراق قد أعلن النصر على تنظيم داعش في عام 2017 باستعادة كامل أراضيه منه، لكن خلال الشهور الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من التنظيم، لا سيما بالمنطقة بين كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".



ولا يزال تنظيم داعش يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجياً لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.