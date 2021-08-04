قناة العالم
الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١
٠٩:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
انطلاق صافرات إنذار في بلدات كريات شمونة وكفار جلعادي وتل حي على الحدود مع لبنان
انطلاق صافرات إنذار في بلدات كريات شمونة وكفار جلعادي وتل حي
انطلاق صفارات الإنذار من الصواريخ في شمال 'إسرائيل' قرب حدود لبنان
جماعة طالبان تعلن مسؤوليتها عن هجوم قرب منزل وزير الدفاع في كابول
مراسلة العالم: المعطيات تؤكد أن انفجار الحافلة العسكرية في دمشق ناجم عن ماس كهربائي أدى لانفجار خزان وقودها وأسفر عن قتيل واصابة 3 آخرين
إصابة مدنيين في انفجار قرب مبنى مديرية الأمن الوطني في كابول
رويترز: الخارجية الأمريكية تقول إنها على علم بتقارير عن حادثة بحرية في خليج عمان وتعبر عن قلقها وتقول إنها ستتحرى أمرها
أ ف ب: انفجار قوي آخر يهز العاصمة الأفغانية كابول وإطلاق نار
رويترز عن متحدث باسم الخارجية البريطانية: نحقق على وجه السرعة في حادثة سفينة قبالة ساحل الإمارات
الرئيس اللبناني ميشال عون بذكرى انفجار المرفأ: فقدت أرواح بريئة ما كان يجب أن تسقط لولا تراكم الإهمال وتضافر مسؤوليات الكثيرين
انطلاق صفارات الإنذار من الصواريخ في شمال 'إسرائيل' قرب حدود لبنان
الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
مع الحدث
هل يستثمر الصهاينة الحوادث البحرية لتدويلها ضد ايران؟
الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٢٦
هاشتاغ
تفاعل مواقع التواصل مع تنصيب الرئيس الايراني الجديد
الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٤٧
مع الحدث
تهديدات بلينكن بالرد الجماعي وجواب طهران الحاسم
الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٤٧
فيديو
إضراب الأسرى.. هل يفجر الوضع مع الإحتلال؟
الثلاثاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٤٦
خاص بالعالم- مراسلون
تداول السلطة في ايران.. وبرامج الرئاسة الجديدة
الثلاثاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:١٥
انقلاب الصورة
هل ستنسحب القوات الاميرکية من العراق نهاية هذا العام؟
الثلاثاء ٠٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٤٨
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
صباغ ورضائي يشددان على عمق العلاقات الاستراتيجية بين سوريا وإيران
مسؤول ايراني: لا نعر أهمية للاتهامات الفارغة وندافع عن مصالح البلاد بقوة
للمشاركة في مراسم اليمين الدستورية للرئيس الايراني
رئيسا برلماني زنجبار وتنزانيا یصلان إلى طهران
إطلاق صافرات الإنذار في عدة مناطق عند حدود فلسطين المحتلة مع لبنان
السيد نصر الله: استيراد المحروقات والدواء من إيران... قريباً
بالفيديو..حديقة حيوان استرالية تحتفل بحيوان كوالا يبهر الزوار بحركاته البهلوانية
مقالات و تحليلات
ما سر توقيت الزوبعة المثارة ضد ايران؟
الهجوم على السفينة الإسرائيلية..هل يؤدي لصدام بين إيران و"إسرائيل"؟
عهد الاتاتوركية الخطيرة يبدأ في جمهورية اذربيجان
حكمة المقاومة تدرأ الفتنة في خلدة جنوب بيروت
امیرکا تتهم ایران بالهجوم على السفينة الاسرائيلية!
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2019 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.