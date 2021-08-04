الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١
٠٩:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

انطلاق صفارات الإنذار من الصواريخ في شمال 'إسرائيل' قرب حدود لبنان

الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صباغ ورضائي يشددان على عمق العلاقات الاستراتيجية بين سوريا وإيران

مسؤول ايراني: لا نعر أهمية للاتهامات الفارغة وندافع عن مصالح البلاد بقوة

للمشاركة في مراسم اليمين الدستورية للرئيس الايراني رئيسا برلماني زنجبار وتنزانيا یصلان إلى طهران

إطلاق صافرات الإنذار في عدة مناطق عند حدود فلسطين المحتلة مع لبنان

السيد نصر الله: استيراد المحروقات والدواء من إيران... قريباً

بالفيديو..حديقة حيوان استرالية تحتفل بحيوان كوالا يبهر الزوار بحركاته البهلوانية