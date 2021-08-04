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المفوض بالتكلم باسم عرب خلدة: أسلم الراية للسيد نصرالله

الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلن ياسين علي حمد جعفر ان عرب خلدة تواصلوا معه وفوضوه التكلم باسمهم، وإنهم على استعداد لتسليم كافة المطلوبين بحادثة خلدة للعدالة وهم تحت سقف القانون.

العالم_لبنان

وقال في مؤتمر صحافي، عقده اليوم الاربعاء في دارته في جرود القبيات الهرمل شرق لبنان: بعد استئذان كافة الاخيار والعشائر في منطقة بعلبك الهرمل وكل لبنان فإنني أسلم الراية لصاحب الراية سماحة السيد حسن نصرالله، ونقول له أنت من حمى لبنان من إسرائيل وهي عدونا جميعا.
وأضاف: يا سماحة السيد، كل اللبنانين لك، والمعروف عنك أنك توقد الفتن في مهدها ونطلب منك التدخل لوضع الامور في نصابها.
وتقدم جعفر بالتعازي من ذوي الشهداء، مؤكدا أن "لبنان سيبقى عصيا على المؤامرات وان ميزة التعايش هي نعمة من الله لن نفرط بها

في حين لا تزال تداعيات مقتل علي شبلي في منطقة خلدة جنوب بيروت على يد احمد زاهر غصن من عشائر خلدة، وكذلك استهداف موكب التشييع لشبلي في خلدة وسقوط 3 ضحايا اضافيين محل اخذ ورد وعلى 3 مستويات: امني وعشائري وسياسي.

وتؤكد اوساط بازرة وواسعة الإطلاع على جو حزب الله ، انه مع اي وساطة للتهدئة ولا سيما بعد انتشار الجيش وتسلمه زمام الامور، وتسلمه لائحة من 16 مطلوباً من حزب الله لتقديمهم الى القضاء ومحاكمتهم، بالاضافة الى قاتل شبلي المدعو احمد غصن، وقد القى الجيش القبض على 8 منهم حتى الآن 5 لبنانيين و3 سوريين بينهم عمر غصن ونجله، واليوم الحزب في انتظار تسليم باقي المتورطين لمحاكمتهم.

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