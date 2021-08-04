نهاية مخزية للسيناريو البريطاني حول اختطاف ناقلة النفط

العالم - ايران

وحدة العمليات التجارية في الجيش البريطاني الذي أعلن مساء أمس أنه من المحتمل أن تكون مجموعة مسلحة قد سيطرت على سفينة تدعى اسفالت برنسس، لم تقدم أية معلومات عن طريقة الاختطاف، وكذلك أسباب وطريقة انتهائه.

غير أن هذه الطريقة في نشر الاخبار تبين أن قضية اختطاف السفينة كانت من البداية صنيعة غرف الحرب النفسية في لندن، للايحاء بانعدام الأمن في الخليج الفارسي.

فوسائل الاعلام هذه لم تقدم أي دليل على مزاعمها وانما نسبت أخبارها الى مصادر مجهولة زعمت ان الجماعات المرتطبة بايران قامت باختطاف ناقلة النفط.

قضية اختطاف ناقلة النفط تشير الى أن قصة أخرى وهمية هدفها اثارة التوتر ضد ايران قد انتهت، الا أن الملفت في الأمر ان وسائل الاعلام هذه ومن يدعمها لا تزال تزعم انها محترفة وتتعامل بصدقية.