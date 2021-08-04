الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١
١١:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

إصابة 3 مدنيين بقذائف الإرهابيين على بريف حماة

إصابة 3 مدنيين بقذائف الإرهابيين على بريف حماة
الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٤٨ بتوقيت غرينتش

أصيب ثلاثة مدنيين بجروح جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية المنتشرة في إدلب بالقذائف الصاروخية على بلدة جورين بريف حماة الشمالي الغربي.

العالم - سوريا

وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة لمراسل سانا أن قذيفة صاروخية مصدرها التنظيمات الإرهابية بريف إدلب الشمالي الغربي سقطت اليوم في بلدة جورين بمنطقة الغاب بالريف ما أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين ووقوع أضرار مادية بالممتلكات.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في الأول من الشهر الجاري أن ارهابيي تنظيم جبهة النصرة نفذوا 37 اعتداء في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتواصل التنظيمات الإرهابية التي ينضوي معظمها تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة الإرهابي والمنتشرة بريف إدلب اعتداءاتها على القرى الآمنة في المناطق المحيطة.

روابط ذات صلة

سوريا..المجموعات الإرهابية تجدد اعتداءاتها على قرية جورين بريف حماة

سوريا.. قذائف المسلحين تستهدف بلدة جورين بريف حماة

إصابة رجل وطفلته في ريف حماه والقوات التركية تختطف مواطنا بعفرين

الجماعات المسلحة تستهدف المدنيين في حماة بـ24 قذيفة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إصابة 3 مدنيين بقذائف الإرهابيين على بريف حماة

قيادي بحريني يدعو لمقاطعة أهم شركة مالية بعد استحواذ "اسرائيل" عليها

اطلاق 3 صواريخ من لبنان باتجاه الاراضي المحتلة

شاهد.. تحرش بـ11 امرأة ولايزال حاكماً لنيويورك

الاحتلال ينفّذ عمليات هدم واسعة في خربة ابزيق بالأغوار الشمالية

نهاية مخزية للسيناريو البريطاني حول اختطاف ناقلة النفط