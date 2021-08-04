إصابة 3 مدنيين بقذائف الإرهابيين على بريف حماة

العالم - سوريا

وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة لمراسل سانا أن قذيفة صاروخية مصدرها التنظيمات الإرهابية بريف إدلب الشمالي الغربي سقطت اليوم في بلدة جورين بمنطقة الغاب بالريف ما أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين ووقوع أضرار مادية بالممتلكات.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في الأول من الشهر الجاري أن ارهابيي تنظيم جبهة النصرة نفذوا 37 اعتداء في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتواصل التنظيمات الإرهابية التي ينضوي معظمها تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة الإرهابي والمنتشرة بريف إدلب اعتداءاتها على القرى الآمنة في المناطق المحيطة.