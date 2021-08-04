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مراسل العالم : استشهاد عائلة من 3 أطفال ووالدهم وإصابة والدتهم بجروح خطيرة في اعتداء للجماعات المسلحة المدعومة تركياً بريف الرقة في سورية

الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٥٨ بتوقيت غرينتش

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