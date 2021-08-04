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شاهد..تفاصيل ما جرى على الحدود اللبنانية الفلشسطينية

الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:١٩ بتوقيت غرينتش

أفاد حسين عز الدين مراسل العالم عن أنباء غير مؤكدة، تقول إن مدفعية الإحتلال الإسرائيلي قصفت مجددا محيط بلدة راشيا الفخار،وقرب حي الناقورة في لبنان، ومنطقة نبع الزرقا القريبة من منطقة طير حرفا في القطاع الغربي القريب من الناقورة.

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أكد مراسلنا:" ان تلك الانباء لم يؤكدها الجيش اللبناني ولم تتبناها بطبيعة الحال وسائل الاعلام الاسرائيلية، ويسود الهدوء المناطق التي شهدت تلك الاحداث خاصة المناطق القريبة من منطقة سهل الخيام في القطاع الشرقي بعد اطلاق الصواريخ الثلاثة الذي سقط احداهما قرب الشريط الشائك والصاروخين الآخرين سقطا في منطقة خالية ومفتوحة في كريات شمونه ولم يسفر الا عن حرائق.

وأشار مراسلنا الى أن مدفعية الاحتلال الاسرائيلي قد دكت بـ 6 قذائف عيار 155 ملم منطقة خالية ومفتوحة قريبة من سهل الخيام على طريق الوزاني، وعاد المزارعون الى ممارسة عملهم كالمعتاد.

وكان قد أعلن جيش الكيان الإسرائيلي أن صفارات إنذار للتحذير من صواريخ انطلقت في شمال فلسطين قرب حدود لبنان، اليوم الأربعاء.

وقال جيش الكيان في بيان: إن صفارات الإنذار انطلقت في ثلاث مناطق على الأقل قرب الحدود مع لبنان.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي أن "صافرات الإنذار دوّت في بلدات كريات شمونة، كفار جلعادي وتل حي على الحدود مع لبنان".

وقال أدرعي: أطلقت 3 قذائف صاروخية باتجاه"إسرائيل"من لبنان، و سقطت قذيفة واحدة داخل الأراضي اللبنانية، بينما سقطت قذيفتان داخل "إسرائيل".

هذا وغادر رئيس وزراء الاحتلال "نفتالي بينت" جلسة الكنيست لإجراء مشاورات أمنية موسعة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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