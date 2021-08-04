طائرة استطلاع صهيونية تنفذ طلعات استكشافية فوق جنوب لبنان

العالم_لبنان

وحسب الاخبار الواردة من جنوب لبنان طائرة استطلاع صهيونية دون طيّار نوع ام كا خرقت حسب عصر اليوم الاربعاء ، حرمة الأجواء اللبنانية من فوق ​مزارع شبعا​، وتنفّذ في هذه الأثناء طلعات استكشافيّة فوق شبعا و​العرقوب​ وصولًا حتّى سماء ​جبل الشيخ​

و أكدت التقارير على سقوط ست ​قذائف​ مدفعية من عيار 155 على سهل ​مرجعيون​ مصدرها مرابض مدفعية ​القوات الصهيونية​ من دون وقوع إصابات، ويتزامن ذلك مع تحركات آلية بينها دي إيه ​ميركافا للعدو في تلة الريق قرب ​مستعمرة المطلة​..

و كان أعلن المتحدّث باسم ​الجيش الصهيوني​، ​أفيخاي أدرعي​، أنّ في أعقاب تفعيل صافرات الإنذار في ​الشمال​، "تم إطلاق 3 ​قذائف صاروخية​ تجاه إسرائيل من ​لبنان​. ​قذيفة​ واحدة سقطت داخل الأراضي اللبنانية، بينما سقطت قذيفتان داخل السيادة الإسرائيليّة، مشيرًا إلى أنّ ردًّا على ذلك، تقصف مدفعيّة جيش الاسرائيلي​ داخل لبنان".

وأوضح، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ في هذه المرحلة، لم تصدر أيّة تعليمات استثنائيّة إلى سكّان البلدات المجاورة للحدود اللبنانية.