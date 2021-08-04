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طائرة استطلاع صهيونية تنفذ طلعات استكشافية فوق جنوب لبنان

الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٣٥ بتوقيت غرينتش

تزامنا مع عن سقوط ​قذائف​ مدفعية على بعض المناطق في جنوب لبنان طائرة استطلاع صهيونية تنفذ طلعات استكشافية فوق بعض القرى في المنطقة.

العالم_لبنان

وحسب الاخبار الواردة من جنوب لبنان طائرة استطلاع صهيونية دون طيّار نوع ام كا خرقت حسب عصر اليوم الاربعاء ، حرمة الأجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعا​، وتنفّذ في هذه الأثناء طلعات استكشافيّة فوق شبعا و​العرقوب وصولًا حتّى سماء جبل الشيخ

و أكدت التقارير على سقوط ست قذائف مدفعية من عيار 155 على سهل مرجعيون مصدرها مرابض مدفعية القوات الصهيونية من دون وقوع إصابات، ويتزامن ذلك مع تحركات آلية بينها دي إيه ميركافا للعدو في تلة الريق قرب مستعمرة المطلة..

و كان أعلن المتحدّث باسم الجيش الصهيوني​، ​أفيخاي أدرعي​، أنّ في أعقاب تفعيل صافرات الإنذار في الشمال​، "تم إطلاق 3 قذائف صاروخية تجاه إسرائيل من لبنان. قذيفة واحدة سقطت داخل الأراضي اللبنانية، بينما سقطت قذيفتان داخل السيادة الإسرائيليّة، مشيرًا إلى أنّ ردًّا على ذلك، تقصف مدفعيّة جيش الاسرائيلي داخل لبنان".

وأوضح، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ في هذه المرحلة، لم تصدر أيّة تعليمات استثنائيّة إلى سكّان البلدات المجاورة للحدود اللبنانية.

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