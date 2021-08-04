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ماكرون يهدد بإجراءات ضد سياسيين لبنانيين 'يلعبون دورا سلبيا' في البلاد

الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٥٧ بتوقيت غرينتش

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء عن إمكانية اتخاذ ما أسماها "إجراءات" ضد سياسيين لبنانيين قال انهم "يلعبون دورا سلبيا في البلاد"، مؤكدا أنه لن يتم منح الأموال للبنان.

العالم- أوروبا

وقال ماكرون في كلمة خلال مؤتمر المانحين للبنان، والذي تستضيفه فرنسا "قد يتم اتخاذ إجراءات ضد سياسيين لبنانيين يلعبون دورا سلبيا في البلاد ولن نصرف شيكا على بياض للنظام اللبناني".

وأضاف ماكرون "على المسؤولين اللبنانيين أن يكونوا شفافين تجاه الدول التي تساعد البلاد".

كما تعهد الرئيس الفرنسي بتقديم مساعدات طارئة جديدة للبنان بقيمة 100 مليون يورو (118.54 مليون دولار)، فضلا عن 500 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

في غضون ذلك، نشرت الخارجية الفرنسية مقطع فيديو بمناسبة حلول الذكرى السنوية الأولى لانفجار بيروت، الذي وقع في الـ 4 من أغسطس/ آب عام 2020 وتسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وكتب الخارجية الفرنسية على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "بعد عام من وقوع انفجار بيروت في 4 أغسطس 2020... تتذكر فرنسا ضحايا الانفجار وتكن لهم كل التقدير"، بحسب تعبيرها.

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ماكرون يهدد بإجراءات ضد سياسيين لبنانيين 'يلعبون دورا سلبيا' في البلاد

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