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بغداد تتوعد المحرضين على عدم تلقي لقاح كورونا

بغداد تتوعد المحرضين على عدم تلقي لقاح كورونا
الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:١٩ بتوقيت غرينتش

حذر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأربعاء، المحرضين على عدم أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا بإجراءات قانونية.

العالم - العراق

وجاء في وثيقة صادرة من المجلس: "اتسع الخطر العام جراء انتشار فيروس كورونا وشيوع ظاهرة غير صحية تتمثل بعدم إقبال عدد كبير من المواطنين على أخذ اللقاحات المضادة بسبب تأثير شائعات ونصائح غير طبية مبنية على أساس غير علمي من قبل البعض".

وأضافت: "نظرا لذلك، تنسب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يساهم في التحريض على عدم أخذ اللقاح المضاد المعتمد من قبل وزارة الصحة وكذلك كل من يخالف تعليمات خلية الأزمة بخصوص الوقاية من انتشار الفيروس".

وحذرت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، من خطورة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وتوقعت فقدانها السيطرة على احتواء المرض في أي لحظة

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