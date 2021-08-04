الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١
٠٢:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

لبنان.. تغطية خاصة الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت

الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٥٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيسي: العلاقات بين طهران ومسقط حصيلة للروابط التاريخية بين الشعبين

بالفيديو.. ماكرون: الأولوية بالنسبة للبنان تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات

محافظ حماة يؤكد قرب استئناف إنتاج السكر في سوريا

رئيسي: السياسة المبدئية لايران تتمثل بدعم وحدة اراضي الدول والدفاع عن المظلومين

بالفيديو.. هل ستفلح الحكومة الجديدة بتحقيق تطلعات الشعب الإيراني؟

تركيا تكافح حرائق الغابات لليوم الثامن وتسيطر على حريق قرب محطة كهرباء‎