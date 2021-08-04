شاهد..غضب شعبي لبناني في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم وتغطية خاصة من لبنان بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت وفي مقابلة مراسلنا مع اخت أحد الشهداء الذين قضوا في الانفجار اتت لاحياء هذه الذكرى أوضحت الرسالة التي تريد ايصالها لكل مسؤول من أجل كشف الحقيقة عن الفاعل الذي تسبب بانفجار مرفأ بيروت.

حيث قالت اخت الشهيد حمزة اسكندر بأنه كان يخدم في فوج المدفعية الأول في مرفأ بيروت، وهم كأخوته نطالب كل النواب والوزراء، وكل العالم، نريد حق حمزة وحق 216 ضحية غير حمزة و6000 ضحية والشهداء الذي قضوا جراء الانفجار ونحن نريد الحقيقة ومحاكمة كل شخص كانت له اليد في هذه الجريمة النكراء.

وفي مقابلة مع مواطن لبناني قال:"نحن نريد العدالة ونقول لا للتدخل الأجنبي هناك علاقة بين اغتيال رفيق الحريري وانفجار مرفأ بيروت".

مواطن لبناني: التدويل هو سياسة من سياسة الإحتلال السياسي في لبنان،نحن نؤمن بعدالة القضاء اللبناني ولانريد تدويل قضايا لبنان ومنها انفجار مرفأ بيروت".

وناشد مواطن لبناني:"يا زعماء لبنان يا أعداء الشعب اللبناني يا من هجرتوا شباب لبنان نريد منكم أن ترجعوا الأموال اللبنانية التي سرقتموها

وكانت قد انطلقت عدّة مسيرات سيّارة إنطلقت من مختلف المناطق اللبنانية، وجابت ​شوارع بيروت​، وصولًا إلى ​مرفأ بيروت​ عند تمثال المغترب.

وانطلقت السيّارات من ​الأشرفية​ ومار مخايل و​الجميزة​، وحمل فيها المحتجّون الأعلام اللبنانية، في حين توجّه بعضهم سيرًا على الأقدام، مع رفع الأناشيد الوطنيّة عبر مكبّرات الصوت، وسط إجراءات أمنيّة مشدّدة.

كما انطلقت مسيرة من شارع أرمينيا في ​برج حمود​ باتجاه ​ساحة الشهداء​، ومنها ‘لى تمثال المغترب، للمشاركة في التجمّع المركزي لإحياء ذكرى ​انفجار المرفأ​.

ورفع المشاركون الأعلام اللبنانيّة واللّافتات المطالِبة بـ"الحقيقة والعدالة ورفع ​الحصانات​ ومحاسبة كلّ من كانت له يد في الانفجار".

ومن أمام "شركة ​كهرباء لبنان​"، انطلقت مسيرة كبيرة، على أن تمرّ في الجميزة وصولًا إلى المرفأ.

كما انطلقت مسيرة من خليج السان جورج في بيروت باتجاه المرفأ، ووصلت إلى ساحة الشهداء بدعوة من "الحزب الشيوعي اللبناني"، ورَفع المشاركون شعارات تطالب برفع الحصانات ومحاكمة المتورّطين في انفجار مرفأ بيروت.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...