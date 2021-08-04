"أونروا" تعين قائما بأعمال مدير عملياتها في غزة

العالم - فلسطين

وقال "لازاريني"، في تصريح صحفي: "إن وايت يمتلك نحو 26 عامًا من الخبرة، منها 15 عامًا مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة".

وأشار إلى أن "وايت" قاد برامج إنسانية وإنمائية في حالات طوارئ معقدة، خلال الأعوام الخمسة الماضية، إضافة إلى عمله في منظمة استرالية غير حكومية تقود مجموعة عالمية من البرامج الصحية.

وكان مدير عمليات "أونروا" السابق في غزة ماتياس شمالي، غادر ونائبه ديفيد ديبول القطاع مطلع حزيران/ يونيو الماضي، بعد إعلانهما شخصين غير مرغوب بهما في القطاع.

جاء ذلك عقب تصريحات أدلى بها شمالي، للقناة (12) الإسرائيلية، ادعى فيها أن "الجيش الإسرائيلي لم يقصف أهدافًا مدنية في قطاع غزة مع وجود بعض الاستثناءات"، ما أثار موجة غضب واسعة لدى الفصائل الفلسطينية في القطاع.

ولاقت سياسات شمالي خلال عمله في القطاع، انتقادات واسعة، واتهم بأنه ونائبه كانا "سببًا رئيسًا في معاناة آلاف اللاجئين الفلسطينيين وموظفي أونروا في قطاع غزة".