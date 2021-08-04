بلينكن وحمدوك يبحثان المخاوف بشأن اتساع النزاع المسلح باثيوبيا

العالم- افريقيا

وأشار نيد برايس إلى أن بلينكن وحمدوك بحثا "المخاوف المشتركة بشأن اتساع النزاع المسلح في منطقتي أمهرة وعفر في إثيوبيا وتردي الوضع الإنساني في إقليم تيغراي والتقارير عن إعادة دخول قوات إريترية إلى إثيوبيا بما لذلك من تداعيات على الاستقرار الإقليمي".

ولفت بيان الخارجية الأمريكية إلى أن بلينكن وحمدوك اتفقا على تشجيع كافة الأطراف على محادثات لوقف إطلاق النار والانخراط في حوار سياسي شامل من أجل الحفاظ على وحدة دولة إثيوبيا وضمان وصول المساعدات الإنسانية بالكامل إلى جميع المحتاجين.

وذكر البيان أن الطرفين بحثا أيضا "التقدم في الانتقال الديمقراطي في السودان وسبل توسيع العلاقات بين السودان والولايات المتحدة".