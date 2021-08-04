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ارتفاع حدة المواجهات في وسط بيروت

ارتفاع حدة المواجهات في وسط بيروت
الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

ارتفعت حدة المواجهات مساء اليوم الأربعاء في وسط بيروت بين القوى الأمنية والمحتجين.

العالم_لبنان

والقوى الأمنية تستخدم خراطيم المياه والقنابل الدخانية ضد الذين كانوا يحاولون الدخول الى المجلس النيابي.

وارتفعت في هذه الأثناء حدة المواجهات في وسطبيروت بين المتظاهرين​، الذين كانوا يحاولون الدخول إلى المجلس النيابي​، و​القوى الأمنية​، التي اضطرت إلى استخدام خراطيم المياه والقنابل الدخانية لتفريقهم.

تجدر الإشارة إلى أن وسط بيروت يشهد تحركات كبيرة في الذكرى السنوية الأولى ل​انفجار مرفأ بيروتفي الرابع من آب من العام 2020

في غضون ذلك أفاد الصليب الأحمر اللبناني عن نقل 6 جرحى من تظاهرات وسط بيروت وإسعاف 15 مصابًا في المكان.

وخلال الاشكالأطلقت قوى الأمن الداخلي النار بالهواء لفض اشتباك حصل في منطقة الجميزة ببيروت بين مسيرتين لحزبي القوات اللبنانية و الحزب الشيوعي، وقد حضرت قوة من الجيش اللبناني لتطويق الحادث.

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