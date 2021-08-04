ارتفاع حدة المواجهات في وسط بيروت

العالم_لبنان
والقوى الأمنية تستخدم خراطيم المياه والقنابل الدخانية ضد الذين كانوا يحاولون الدخول الى المجلس النيابي.
وارتفعت في هذه الأثناء حدة المواجهات في وسطبيروت بين المتظاهرين، الذين كانوا يحاولون الدخول إلى المجلس النيابي، والقوى الأمنية، التي اضطرت إلى استخدام خراطيم المياه والقنابل الدخانية لتفريقهم.
تجدر الإشارة إلى أن وسط بيروت يشهد تحركات كبيرة في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب من العام 2020
في غضون ذلك أفاد الصليب الأحمر اللبناني عن نقل 6 جرحى من تظاهرات وسط بيروت وإسعاف 15 مصابًا في المكان.
وخلال الاشكال أطلقت قوى الأمن الداخلي النار بالهواء لفض اشتباك حصل في منطقة الجميزة ببيروت بين مسيرتين لحزبي القوات اللبنانية و الحزب الشيوعي، وقد حضرت قوة من الجيش اللبناني لتطويق الحادث.