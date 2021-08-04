الرئيس رئيسي يدعو للنهوض بالعلاقات بين طهران ودوشنبة

العالم- ایران

وافاد الموقع الاعلاتمي لرئاسة الجمهورية اليوم الاربعاء، ان "اية الله رئيسي" استقبل رئيس مجلس النواب الطاجيكي "محمد طائر ذاكر زادة" الذي يزور البلاد لحضور مراسم اداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية المنتخب.

ولفت رئيسي، في هذا اللقاء، الى ضرورة تعزيز العلاقات بين "ثلاثي الدول الناطقة باللغة الفارسية"، ايران طاجيكستان وافغانستان، قائلا : ان التدهور الامني في افغانستان اليوم، تعود جذوره الى تدخلات الاجانب في الشؤون الافغانية، وهو لا يخدم مصالح اي طرف.

واضاف : ان المطلوب من ايران طاجيكستان في سياق ازالة هذه الهواجس المشتركة، هو بناء تعاون اكثر وثاقة في الصعيدين الثنائي والدولي بينهما.

بدوره ابلغ "ذاكر زادة" تحيات وتهنئة رئيس جمهورية طاجيكستان لنظيره الايراني.

وقال رئيس البرلمان الطاجيكي : ان العلاقات بين طهران ودوشنبة قائمة على قواسم مشتركة لغوية ودينية وثقافية وتاريخية وحضارية، وهناك طاقات كثيرة يمكن توظيفها من اجل توسيع هذه العلاقات بين البلدين.