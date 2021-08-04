شاهد.. أسئلة لم يجب عليها احد بعد عام على كارثة مرفأ بيروت

العالم - خاص العالم

وأضاف سلامة خلال مشاركته في تغطية قناة العالم الإخبارية للذكرى السنوي الاولى لتفجير مرفأ بيروت بأنه بعد عام من كارثة تفجير المرفأ لم يحدث شيء حيث الدول التي وعدت بالمساهمة في اعادة الامار وازالة اثار الانفجار التزمت بوعدها والدولة اللبنانية العاجزة عن فعل اي شيء استطاعت ان تقدم شيئاً للمتضريين من هذا الانفجار.

وتابع سلامة بان بعد هذا الحادث الجميع استثمر هذه القضية في السياسة والاهداف والمصالح ورغم نقل معلومات من الجانب اللبناني الى المخابرات الأمريكية الى هذه اللحظة لم يجب احد على الأسئلة التي ينتظرها اللبنانيون جميعا.

وأكد سلامة على أن التحقيق اللبناني حول ملابسات الحادث غارق بالفساد والاهمال واليوم لا نريد محاسبة الفساد بإنفجار مرفأ بيروت بل نريد ان يقولوا لنا من الذي اتى بهذه المواد الى مرفأ بيروت ومن الذي سمح بإنزالها وحرص على بقائها؟

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