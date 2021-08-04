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اصرار النظام البحريني على سجن رموز الثورة

الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج ابناء الديرة على شاشة قناة العالم الإخبارية آخر مواضيع تتعلق بالشأن البحريني خصوصا موضوع التجنيس في البحرين.

العالم - أبناء الديرة

ضيوف الحلقة:

الشيخ حسين المقداد - قيادي في المعارضة البحرينية

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