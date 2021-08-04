شاهد..تبادل القصف بين لبنان والكيان، هل هو مقدمة لصراع أكبر؟

العالم - خاص بالعالم

فتيل توتر قد يشتعل بين لبنان وكيان الاحتلال الاسرائيلي؛ بعد إعلان جيش الاحتلال إطلاق ثلاثة صواريخ من الاراضي اللبنانية تجاه مستوطنة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة.



وذكر الإعلام الإسرائيلي ان صافرات الإنذار دوت في كريات شمونة والمستوطنات المحيطة عقب سقوط صاروخ واعتراض اخر؛ مشيرة إلى أن الحادثة كانت مفاجأة في الشمال.



جيش الاحتلال أفاد بعدم وقوع إصابات نتيجة الصاروخ في كريات شمونة، والسيطرة على حريق نشب في المكان؛ فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان سقوط الصاروخ.



وردت القوات الاسرائيلية بنيران مدفعية على مكان انطلاق الصواريخ باتجاه جنوب لبنان، ودعا الجيش المستوطنين في المستوطنات المحاذية للحدود مع لبنان الى البقاء في الملاجئ.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، غادر جلسة الكنيست بعد إطلاق الصواريخ؛ وذلك لاجراء مشاورات أمنية، مشيرة إلى أن وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، أجّل إحاطته الإعلامية مع السفراء الأجانب حول الهجوم على السفينة بخليج عمان للسبب ذاته.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر في جيش الاحتلال تقول، إن تقديرات الجيش، تشير إلى أن مجموعة فلسطينية هي من تقف وراء إطلاق الصواريخ من لبنان.

أيا كان ما حدث فإنه يفتح الباب على مصراعيه للتكهنات بشأن ما تحمله الأيام القادمة؛ من احتمالية تفجر صراع واسع قد تدخل في العديد من الأطراف في المنطقة. خصوصا وأنه يتزامن مع تقوقع اسرائيلي أو تخوف ربما لدى الكيان الاسرائيلي من المقاومة.

حيث كشفت وسائل إعلام عبرية عن عزم حكومة الكيان الإسرائيلية البدء في تعزيز تحصين كافة المنشات الإسرائيلية على طول الحدود مع لبنان.

وكانت قناة "كان" العبرية قد تحدث في وقت سابق عن ان سلطات الكيان الإسرائيلي ستبدأ في بناء ملاجئ محصنة في جميع المباني الواقعة على مسافة لا تزيد عن كيلومتر واحد من الحدود الشمالية.

لم يعد أحد يشكك في أن قدرة حزب الله في لبنان التي بناها خلال الفترة الماضية قادرة على ردع العدو الإسرائيلي بشكل كبير، ولا شك أن معادلة الرد التي رسخها حزب الله في لبنان خلال السنوات الماضية قد غيرت بالكثير من المعادلات على مستوى قواعد الاشتباك.

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