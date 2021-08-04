بغداد تناقش عملية التبادل التجاري مع ايران

العالم - العراق

التقى السيد رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء الدكتور عمر الوائلي، بالسيد محافظ ايلام والمسؤولين في جمارك الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

حيث جرى خلال اللقاء مناقشة عملية التبادل التجاري بين الجانبين، ووضع الحلول للمعوقات الموجودة وأحكام السيطرة على منع دخول المواد الممنوعه من الاستيراد من اجل حماية المنتج العراقي المحلي،كما وتم التأكيد على الالتزام التام بالإجراءات الوقائية لفايروس كورونا، وضروره نقل ساحات التبادل التجاري الى العراق لكوننا الجهه المستوردة من اجل تشغيل الايادي العاملة العراقية .

كما طالب الجانب الايراني بضرورة فتح منافذ جديدة مع محافظه ايلام بواقع منفذ حدودي في واسط واخر في محافظة ميسان.

وفي ذات السياق اكد الوائلي ان هذه المواضيع من ضمن مهام لجنه الامر الديواني ١٩٤ لسنة ٢٠١٩ والتي تتطلب حضور الوفد الايراني الى بغداد والذي لم يحضر بالرغم من الدعوات المتكرره من اجل حسم المواضيع العالقه وجميع الملفات ذات العلاقة مع الوزارات والهيأت الحكومية العراقيه والاطلاع على تقارير اللجان للخروج بتوصيات ونتائج تكون بحضور وموافقات الجهات المختصة لا سيما مع ضرورة الوقوف على رأي أدارة المحافظتين ومن ثم عرض التوصيات الى السيد رئيس الوزراء للمصادقة.

وفي ختام الاجتماع جرى التأكيد على تكثيف التعاون وتبادل المعلومات بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم عملية التبادل التجاري بين البلدين الجارين.