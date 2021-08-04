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شاهد .. اطلاق صواريخ على الأراضي المحتلة وتحركات مشبوهة في مياه الخليج الفارسي

شاهد .. اطلاق صواريخ على الأراضي المحتلة وتحركات مشبوهة في مياه الخليج الفارسي
الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج بانوراما على شاشة قناة العالم الإخبارية موضوع اطلاق الصواريخ من جنوب لبنان نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة ورفض الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاتهامات حول احداث الخليج الفارسي.

العالم - بانوراما


في ملف بانوراما الأول أفاد جيش الاحتلال الاسرائيلي بسقوط قذائف صاروخية أطلقت من جنوبي لبنان باتجاه مستوطنة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة؛ وأعلن جيش الاحتلال الرد على مصادر النيران بإطلاق قذائف مدفعية على مناطق في جنوبي لبنان. وتفتح الحادثة الباب للتكهنات بشأن ما تحمله الأيام القادمة؛ من احتمالية تفجر صراع واسع.


في ملف بانوراما الثاني اكدت ايران ان الاتهامات الصادرة من بريطانيا والكيان الاسرائيلي ودول اخرى حول الاحداث التي وقعت في مياه الخليج الفارسي ليس الا بهدف تهيئة الرأي العام للمجتمع الدولي للقيام بعمل عدائي ضد إيران. واكدت طهران ان الاتهامات باطلة ولايوجد اي دليل عليها، مؤكدة في الوقت نفسه انها تساهم في تأمين حركة الملاحة ولديها إشراف تام على التحركات المشبوهة وهي على أهبة الاستعداد للرد عليها.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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