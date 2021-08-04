بالفيديو... قصف الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان

العالم-لبنان

وأقدمت طائرات العدو الإسرائيلي عند الساعة ١٢:٤٠ من فجر اليوم الخميس ٥ آب ٢٠٢١ على تنفيذ غارتين استهدفتا منطقة الدمشقية في خراج بلدة المحمودية جنوب لبنان.

وافادت وسائل إعلام لبنانية ان طائرات العدو الحربية استهدفت منطقة حرجية في منطقة الدمشقية بصواريخ جو-أرض.

واضافت ان طائرات العدو الإسرائيلي شنت غارتين استهدفتا منطقة الدمشقية في خراج بلدة المحمودية جنوب لبنان.

وجاء في بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي انه وجه ضربات جوية لمناطق في جنوب لبنان ردا على إطلاق صواريخ في وقت سابق.

وقال أفيخاي أدرعي عبر تويتر ان طائرات حربية شنت غارات على مناطق في لبنان أطلقت منها قذائف صاروخية على "إسرائيل".