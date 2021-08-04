الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١
١٠:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو... قصف الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان

الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

استهدفت الطائرات الحربية الصهيونية، فجر اليوم الخميس، موقعين في منطقة الدمشقية في خراج بلدة العيشية جنوبي لبنان.

العالم-لبنان

وأقدمت طائرات العدو الإسرائيلي عند الساعة ١٢:٤٠ من فجر اليوم الخميس ٥ آب ٢٠٢١ على تنفيذ غارتين استهدفتا منطقة الدمشقية في خراج بلدة المحمودية جنوب لبنان.

وافادت وسائل إعلام لبنانية ان طائرات العدو الحربية استهدفت منطقة حرجية في منطقة الدمشقية بصواريخ جو-أرض.

واضافت ان طائرات العدو الإسرائيلي شنت غارتين استهدفتا منطقة الدمشقية في خراج بلدة المحمودية جنوب لبنان.

وجاء في بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي انه وجه ضربات جوية لمناطق في جنوب لبنان ردا على إطلاق صواريخ في وقت سابق.

وقال أفيخاي أدرعي عبر تويتر ان طائرات حربية شنت غارات على مناطق في لبنان أطلقت منها قذائف صاروخية على "إسرائيل".

روابط ذات صلة

شاهد .. اطلاق صواريخ على الأراضي المحتلة وتحركات مشبوهة في مياه الخليج الفارسي

شاهد..تبادل القصف بين لبنان والكيان، هل هو مقدمة لصراع أكبر؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو... قصف الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان

نقل 13 جريحا إلى المستشفيات وإسعاف 71 ميدانيا خلال احتجاجات بيروت

تركيا.. استمرار حرائق الغابات لليوم السابع في المناطق الساحلية

تحركات برلمانية اسبانية لاتخاذ موقف مدريد من انتهاكات حقوق الإنسان في سجون البحرين

الرئيس الإيراني: على القوات الأجنبية مغادرة سوريا في أسرع وقت ممكن

الحكيم يزور مرقد الامام الخميني (قد) لحظة وصوله طهران للمشاكرة بمراسم تنصيب رئيسي