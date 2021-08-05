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رئيس الاتحاد البرلماني الدولي يصل الى طهران

رئيس الاتحاد البرلماني الدولي يصل الى طهران
الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) دوراتي باشيكو الى طهران مساء الاربعاء للمشاركة في مراسم اداء الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي اليمين الدستورية.

العالم - ايران

وكان في استقبال باشيکو في مطار "الامام الخميني (رض)" بطهران رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للبرلمانات النائب احمد نادري.

ويشارك باشيكو في مراسم أداء الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي اليمين الدستورية عصر الخميس في مبنى مجلس الشورى الاسلامي بطهران ثم يلتقي كبار المسؤولين في البلاد ومنهم رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف للتباحث حول توطيد العلاقات البرلمانية بين الجانبين.

ووصل الى طهران الثلاثاء والاربعاء العشرات ومن المقرر ان يصل اليوم الخميس العديد ايضا من كبار المسؤولين من مختلف دول العالم للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي.

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مصدر مطلع: وفد سعودي يشارك في مراسم اليمين الدستورية لرئيسي

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