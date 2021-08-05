واشنطن تفرض قيودا على تأشيرات دخول مسؤولين من أمريكا الوسطى

العالم-الاميركيتان

وجاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، نشر على موقع الخارجية الأمريكية، أن السياسات الجديدة تهدف إلى محاربة الفساد وحماية حقوق الإنسان والأمن المدني، و"مساعدة" شعوب أمريكا الوسطى في "تعزيز المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون والشفافية" حسب زعمه.

وسيتم تشديد قواعد منح التأشيرات للمسؤولين الحاليين والسابقين من غواتيمالا وهندوراس والسلفادور.

وأضاف بلينكن أن هذه الإجراءات الجديدة توجه "إشارة واضحة" مفادها أن "من يقوضون الديمقراطية وسيادة القانون في غواتيمالا وهندوراس والسلفادور غير مرغوب فيهم في الولايات المتحدة" حسب تعبيره.