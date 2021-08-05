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واشنطن تفرض قيودا على تأشيرات دخول مسؤولين من أمريكا الوسطى

واشنطن تفرض قيودا على تأشيرات دخول مسؤولين من أمريكا الوسطى
الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن سياسات جديدة في مجال منح تأشيرات الدخول، تهدف إلى فرض قيود على دخول مسؤولين من دول أمريكا الوسطى متهمين بـ"تقويض الديمقراطية".

العالم-الاميركيتان

وجاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، نشر على موقع الخارجية الأمريكية، أن السياسات الجديدة تهدف إلى محاربة الفساد وحماية حقوق الإنسان والأمن المدني، و"مساعدة" شعوب أمريكا الوسطى في "تعزيز المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون والشفافية" حسب زعمه.

وسيتم تشديد قواعد منح التأشيرات للمسؤولين الحاليين والسابقين من غواتيمالا وهندوراس والسلفادور.

وأضاف بلينكن أن هذه الإجراءات الجديدة توجه "إشارة واضحة" مفادها أن "من يقوضون الديمقراطية وسيادة القانون في غواتيمالا وهندوراس والسلفادور غير مرغوب فيهم في الولايات المتحدة" حسب تعبيره.

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