رئیسي: المستوى الراهن للعلاقات بين ايران وغانا غير مقبول

العالم - ايران

وخلال استقباله الاربعاء وزير السياحة الغاني ابراهيم محمد اكد رئيسي ارادة الجمهورية الاسلامية الايرانية لتطوير العلاقات الاقتصادية مع غانا وقال: ان غانا لها موقع جيد للانشطة الاقتصادية وبامكانها ان تكون بوابة ايران الى القارة الافريقية.

واشار رئيس الجمهورية الى عدم رضى وزير السياحة الغاني من انخفاض مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين وقال: ان انخفاض مستوى العلاقات مع غانا وسائر الدول الافريقية امر ليس مقبولا للحكومة الثالثة عشرة وسنبذل جهودنا لتفعيل كل الطاقات المتاحة من اجل الارتقاء بمستوى العلاقات مع الدول الافريقية.

من جانبه نقل وزير السياحة الغاني تحيات رئيس بلاده الحارة للرئيس الايراني المنتخب وقال: نامل من خلال رفع العقبات بتعزيز العلاقات بين ايران وغانا في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية منها.

واشار ابراهيم محمد الى الموقع المناسب لبلاده في غرب القارة الافريقية وقال: ان غانا تحظى بموقع جيد لمزاولة الانشطة الاقتصادية وبامكانها ان تكون بوابة ايران الى القارة الافريقية.

يذكر ان وزير السياحة الغاني ابراهيم محمد يزور طهران للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي عصر اليوم الخميس.

وستجري المراسم في مبنى مجلس الشورى الاسلامي بمشاركة اكثر من 115 شخصية رسمية اجنبية من بينهم رؤساء جمهورية ورؤساء برلمانات ورؤساء حكومات ووزراء خارجية ووزراء اخرين، اضافة الى العشرات من مدراء ومندوبي المنظمات والمؤسسات الدولية والاقليمية والشخصيات الدينية والثقافية والاجتماعية من مختلف انحاء العالم.