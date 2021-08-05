شاهد: مؤامرة كبرى تحاك للمنطقة ودور السعودية فيها

العالم - خاص بالعالم

وقال حدرج في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان حرب الناقلات في الخليج الفارسي وتحريك المسلحين في درعا مجدداً والعدوان على جنوب لبنان والصواريخ المشبوهة و فتنة مدينة خلدة وصولاً الى 4 آب وما حصل في بيروت هو جزء من مسلسل المؤامرة في المنطقة وتوجت هذه المؤامرة بتصريح وزير الخارجية السعودي الشاذ في إطار التسويات التي تجري في المنطقة بان يدعو القوى السياسية اللبنانية الى مواجهة حزب الله ويعتبره اساس المشاكل في حين نحن على بعد يومين من فتنة كمين خلدة التي تعرض لها حزب الله وتعامله معها بالحكمة وتبين انه الاكثر محافظ على السلم الاهلي.

واوضح حدرج ان بيان حزب الله الداعي للكشف عن الحقيقة بشأن انفجار مرفأ بيروت بعيداً عن الاستغلال وتصفية الحسابات والصراعات الداخلية يصب في اتجاه خدمة هذا التحقيق و خدمة المصلحة العامة وخدمة اهالي الضحايا لأن الغموض الذي يحيط بهذا التحقيق لا يخدم احد.