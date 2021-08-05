رئيس برلمان صربيا: نتطلع لتطوير علاقات شاملة مع ايران

العالم - ايران

وقال داتشيتش في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" في مطار "نيكولا تسلا بلغراد" الاربعاء قبيل توجهه الى طهران للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي: انني اشعر بالفخر للحضور في مراسم اداء اليمين للرئيس الايراني ابراهیم رئیسي ساداتي مندوبا عن رئيس الجمهورية الكساندر فوتشيتش الذي كلفني بهذه المهمة.

واشار الى العلاقات الجيدة بين جمهورية صربيا الجمهورية الاسلامية الايرانية واكد بان بلغراد ترغب بتطوير العلاقات مع طهران في جميع المجالات وقال: لقد سعينا للارتقاء بهذه العلاقات الى مستوى اعلى مما هو عليه الان في مختلف المجالات ولتحقيق هذا الامر هنالك حاجة لعقد المزيد من الملتقيات التجارية.

واعتبر الشعب الايراني بانه صديق كبير لبلاده "خاصة في هذا الوقت حيث يجب ان نقف الى جانب بعضنا بعضا وقد اهدت الحكومة الصربية في هذا السياق 50 الف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الى ايران".

واعلن رئيس البرلمان الصربي ارتياحه للعلاقات الجيدة بين بلغراد وطهران وقال للسفير الايراني رشيد حسن بور: ان تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين مهم وضروري.

وستجري مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي عصر اليوم الخميس في مبنى مجلس الشورى الاسلامي بمشاركة اكثر من 115 شخصية رسمية اجنبية من بينهم رؤساء جمهورية ورؤساء برلمانات ورؤساء حكومات ووزراء خارجية ووزراء آخرين، اضافة الى العشرات من مدراء ومندوبي المنظمات والمؤسسات الدولية والاقليمية والشخصيات الدينية والثقافية والاجتماعية من مختلف انحاء العالم.