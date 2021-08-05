الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١
٠٦:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مصدر افغاني: اشرف غني يشارك في تحليف الرئيس الايراني الجديد

مصدر افغاني: اشرف غني يشارك في تحليف الرئيس الايراني الجديد
الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

يعتزم رئيس الجمهورية الافغاني "محمد اشرف غني" التوجه الى طهران اليوم للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية من قبل رئيس الجمهورية المنتخب "اية الله سيد ابراهيم رئيسي".

العالم - ايران

واعلن موقع قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الافغانية في تغريدة على تويتر، ان اشرف غني ينوي الى جانب حضور مراسم اليمين الدستورية، اجراء محادثات في طهران مع كبار المسؤولين الايرانيين بمن فيهم الرئيس الايراني الجديد اية الله رئيسي، ورئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف".

يذكر ان مراسم اداء اليمين الدستورية من قبل رئيس الجمهورية المنتخب "اية الله سيد ابراهيم رئيسي"، ستجري عند الساعة الخامسة عصرا اليوم الخميس (5 اغسطس 2021) في مبنى مجلس الشورى الاسلامي بمشاركة اكثر من 115 شخصية رسمية اجنبية من بينهم رؤساء جمهورية ورؤساء برلمانات ورؤساء حكومات ووزراء خارجية ووزراء اخرين، اضافة الى العشرات من مدراء ومندوبي المنظمات والمؤسسات الدولية والاقليمية والشخصيات الدينية والثقافية والاجتماعية من مختلف انحاء العالم.

روابط ذات صلة

رئيسي: تطوير العلاقات مع الدول الافريقية من اولويات ايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد: أسئلة لم يتم التحقيق فيها حول انفجار مرفأ بيروت

الهند تحرز برونزية هوكي الرجال في أولمبياد طوكيو على حساب ألمانيا

طائرات تجسس معادية حلقت على علو منخفض فوق جنوب لبنان

شاهد: مؤامرة كبرى تحاك للمنطقة ودور السعودية فيها

انطلاق تدريبات مشتركة بين روسيا وطاجيكستان وأوزبكستان قرب الحدود الأفغانية

العفو الدولية تطالب حاكم البحرين بالإفراج عن طفل معتقل