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شاهد: محاولات مشبوهة لاستغلال مظاهرات بيروت

الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

اعتبر الكاتب السياسي سركيس ابوزيد ان مظاهرات بيروت الاخيرة كانت ملفتة للنظر لأن الظالم والمظلوم والسلطة والمعارضين لها شاركوا فيها.

العالم - خاص بالعالم

وقال ابو زيد في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان مظاهرات بيروت الاخيرة كانت خلطة بين الظالم والمظلوم والسلطة والمعارضين لها، السلطة اللبنانية شاركت عبر الاضراب وتسكير المرافق العامة وبالاضافة الى ان جميع البلديات كانت مغلقة والشعب والاحزاب السياسية.

واوضح ابو زيد انه في المظاهرات كانت اتجاهات متباينة والخلاف الذي حصل بالجميزية بين الحزب الشيوعي واللسلطات اللبنانية هو دليل علی ان الذين شاركوا بالتظاهرات ليسوا من رأي واحد او ادارة واحدة.

وأشار الى ان السلطة في لبنان موزعة والشارع اللبناني ايضا فيه عدة اتجاهات البعض يدعي السيادة حتى يصفي حساباته والبعض يحاول استغلال هذا الحدث من اجل توظيفه سياسيا وحزبياً والبعض قاموا بعمل عفوي وهم اهالي الشهداء.

وحول ما حصل على الحدود اللبنانية قال ابو زيد انه بطبيعة التركيبة اللبنانية، هناك تداخل مابين الازمة الداخلية والازمة الاقليمية وهناك مجموعة احداث تحصل على المستوى الاقليمي منها ما حصل من خلال اطلاق صواريخ مجهولة الهوية والرد الاسرائيلي الذي كان محدوداً، ومؤكداً ان هذا دليل بأن محور المقاومة اصبح قوة رادعة وليس من السهل ان يقدم الاحتلال الاسرائيلي على مغامرة لمواجهة حزب الله او ايران كما كان يدعي سابقاً، ايضا هي رسالة بان المنطقة تشهد نوع من الصباب بين اعمال عسكرية محتملة وبين تسوية يتم التفاوض حولها والاستعداد من اجل تقبل نتائجها.

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شاهد: محاولات مشبوهة لاستغلال مظاهرات بيروت

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