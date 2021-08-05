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وصول الرئيسين العراقي برهم صالح والافغاني اشرف غني الى طهران لحضور مراسم اداء الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي لليمين الدستورية

الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

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