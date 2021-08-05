أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس 05 اغسطس 2021

مردم سالاري ..

الرئيس ابراهيم رئيسي يؤدي اليمين الدستورية اليوم في مجلس الشورى الاسلامي

ايران ..

مسؤولون كبار من ثلاثة وسبعين بلدا يحضرون مراسم ادلاء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية

سياست روز ..

فشل المسرحية البريطانية المضحكة بشأن وقوع اختطاف مزعوم لناقلة نفط في الخليج الفارسي

وطن امروز..

بريطانيا هي الخاسر الاكبر في سيناريو اختطاف مفبرك لناقلة نفط

جوان ..

هناك سيناريو امريكي لوضع عقبات في طريق حكومة الرئيس ابراهيم رئيسي بمباحثات فيينا

اطلاعات..

السيد حسن نصر الله.. حزب الله لن يقع في فخ الانجرار في حرب اهلية

كيهان ..

هجوم صاروخي على مستوطنة صهيونية يجبر حكومة بينيت على عقد اجتماع طارئ

قدس ..

مائة وخمسة عشر مسؤولا من ثلاثة وسبعين دولة يحضرون اليوم مراسم ادلاء رئيسي اليمين الدستورية

رويش ملت..

القائد العام للجيش يؤكد على قدراته الكبيرة وجهوزيته العالية للتصدي لاية تهديدات محتملة

ابتكار ...

القائد العام لحرس الثورة .. ايران سترد بشكل مدمر على اي عدوان

حمايت ..

الرئيس التركي يثمن دعم ايران لبلاده في مكافحة الحرائق الرهيبة في الغابات التركية

جمهوري اسلامي ..

كابول تتهم طالبان بارتكاب جرائم حرب وتشير لوجود صفقة سرية بين امريكا وطالبان

أهم مقالات الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس



الصحافة الایرانیه

ابتكار ..

صحيفة ابتكار كتبت في افتتاحيتها عن اهداف تل ابيب ولندن وواشنطن من وراء، سيناريو استهداف ناقلة نفط "اسرائيلية " في بحر عمان.. تدل المؤشرات على ان الكيان الصهيوني نفسه يقف وراء استهداف الناقلة مرسر ستريت بالتنسيق مع امريكا وبريطانيا لالقاء المسؤولية على كاهل ايران والواقع هو ان.. الكيان الصهيوني سبق وان استهدف سفينة كانت تحمل يهودا غادروا فلسطين المحتلة في هجرة معاكسة في ستينيات القرن الماضي لوقف هذه الهجرة ولاتهام الفلسطينيين بالهجوم.

كما ان امريكا وبريطانيا سارعتا لابداء دعمهما للكيان الصهيوني بتوجيه الاتهامات لايران قبل اجراء اي تحقيق ومن دون طرح اية ادلة لاثباتها وذلك في تنسيق مشترك مع الكيان لايجاد ضغوط دولية على ايران ولاضعاف موقفها في مفاوضات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي.

عصر ايرانيان ..

حملت افتتاحية صحيفة عصر ايرانيان عنوانا يقول، ضمان المصالح الوطنية بالعمل بالقانون الاستراتيجي، وكتبت فيها..مصادقة مجلس الشورى الاسلامي على قانون استراتيجي يحتم الغاء الحظر ويحدد اطار ضمان المصالح الوطنية في الاتفاق النووي , تطور بالغ الاهمية اجبر امريكا والترويكا الاوروبية على الجلوس الى طاولة المفاوضات بفيينا..

ان الحكومة الجديدة ستسير في اطار هذا القانون بالمفاوضات لكنها لن تسمح بتحويلها لمفاوضات ماراثونية كما ان موقف بلادنا ثابت تماما بشأن ضرورة الغاء الحظر بشكل كامل واختبار مصداقية الالغاء واحياء الاتفاق النووي باطاره المبرم عام 2015 دون اي زيادة او نقصان مع اخذ ضمانات بعد انتهاك الاتفاق ثانية من قبل امريكا بتغير ادارتها.

اطلاعات ..

سلطت صحيفة اطلاعات الضوء على، تحذيرات البنك الدولي من تفاقم المجاعة باليمن في تقرير لها جاء فيه .. يقول البنك الدولي ان سبعين بالمئة من سكان اليمن يعانون من المجاعة ونقص المواد الغذائية بسبب الحرب.

وحسب دراسة اعدها البنك الدولي فان نحو اربع وعشرين مليون يمني نصفهم من الاطفال يعانون من نسب مختلفة من المجاعة تصل في اغلب الحالات الى مستويات رهيبة بسبب نقص المواد الغذائية الناجم عن تراجع الانتاج الزراعي لاقل من النصف نتيجة للحرب التي تقودها السعودية على هذا البلد وللحصار المفروض عليه والذي يحول دون وصول المساعدات الانسانية اليه.

سياست روز..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها، تصاعد الخلافات بين انجلترا واسكتلندا..تتلبد المزيد من السحب القاتمة في سماء العلاقات بين لندن وادنبرة فرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون رفض الالتقاء برئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا استروجن بالعاصمة الاقليمية الاسكتلندية ادنبرة.

ان عمق استياء لندن من مواقف استروجن الداعية لانفصال اسكتلندا تجسد برفضه الالتقاء بها خلال زيارته الاخيرة لاسكتلندا ورد جونسون على دعوة استروجن لاجراء اجتماع حول كورونا بانه يفضل عقد اجتماع موسع مع جميع المسؤولين في المقاطعات البريطانية في هذا الشأن, وبذلك تهرب من الالتقاء بها رغم وجوده باسكتلندا مفضلا ايصال رسالة واضحة لها ولحزبها القومي الاسكتلندي الحاكم تعبر عن استياء لندن العميق من دعوة هذا الحزب لاجراء استفتاء انفصالي اخر بعد فشل استفتاء عام 2014 .

جوان ..

نشرت صحيفة جوان تقريرا ينقل عن محافل اقليمية قولها ان امريكا ستنقل قواعدها من العراق للكويت والاردن وجاء في التقرير.. تحدثت محافل صحفية اقليمية عن عزم الولايات المتحدة على نقل قواتها وقواعدها العسكرية من العراق الى الكويت والاردن المجاورتين وحسب هذ المحافل.. يبدو ان امريكا ستنقل قواتها من قاعدة عين الاسد غرب العراق الى منطقة الحدود الاردنية مع العراق.

كما ستنقل قاعدة الحرير الامريكية في مدينة اربيل بكردستان العراق الى الاراضي الكويتية المحاذية للعراق, الامر الذي سيضمن لهذه القوات البقاء قريبة من مسرح الاحداث في العراق مع تفادي ضغوط الرأي العام العراقي وقوى المقاومة العراقية الداعية لخروج القوات الامريكية, وكذلك لضمان استمرار الدفاع عن الكيان الصهيوني وحسب سيناريو لاعادة الانتشار العسكري الامريكي في المنطقة.

وطن امروز..

في تقريرها الذي يحمل عنوان، كارثة اسمها كامالا هاريس، كتبت صحيفة وطن امروز.. عكست نتائج استطلاع للرأي العام بالولايات المتحدة تراجع شعبية نائبة الرئيس الامريكي كامالا هاريس بصورة كبيرة وحسب مجلة هيل المحسوبة على الكونغرس الامريكي سجلت شعبية هاريس معدل تراجع يفوق التراجع في شعبية الرئيس جو بايدن نفسه.

وحسب هذه النتائج فقدت كامالا هاريس اربعة وستين بالمئة من شعبيتها حتى في اوساط الديمقراطيين ممن باتوا يعتبرونها كارثة للحزب الديمقراطي وذلك في ظل وجود استياء من اداءها ومواقفها فيما تراجعت شعبية بايدن لهوجس ومخاوف من سلامته العقلية.

وبالطبع لا يستبعد البعض تاثير عامل العنصرية في انحسار شعبية هاريس.