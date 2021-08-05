قناة العالم
الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١
٠٧:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
وصول رئيس الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) دوراتي باشيكو الى طهران لحضور مراسم اداء الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي لليمين الدستورية
وصول رئيسة البرلمان الأذربيجاني صاحبة غفاروفا الى طهران لحضور مراسم اداء الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي لليمين الدستورية
وصول رئيس الوزراء الجزائري ايمن بن عبد الرحمن الى طهران لحضور مراسم اداء الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي لليمين الدستورية
وصول نائب الأمين العام لحزب الله في لبنان الشيخ نعيم قاسم الى طهران لحضور مراسم اداء الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي لليمين الدستورية
وصول رئيس الوزراء الارميني نيكول باشينيان الى طهران لحضور مراسم اداء الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي لليمين الدستورية
وصول الرئيسين العراقي برهم صالح والافغاني اشرف غني الى طهران لحضور مراسم اداء الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي لليمين الدستورية
مدير مرفأ بيروت عمر عيتاني: نامل على ارجاع مرفا بيروت الى موقعه الريادي في شرق البحر المتوسط
مدير مرفأ بيروت عمر عيتاني: نسعى لاعادة مرفا بيروت الى مكانته ودوره العالمي
مدير مرفأ بيروت عمر عيتاني: تاخير في التفريغ السفن له تبعات وخفض من عائدات المرفا وعرقل التشغيل
مدير مرفأ بيروت عمر عيتاني: هناك اليوم 5 رافعات من اصل 16 رافعة تعمل على تفريغ السفن في المرفا وهذا مايؤخر العمل
وصول رئيسة البرلمان الأذربيجاني صاحبة غفاروفا الى طهران لحضور مراسم اداء الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي لليمين الدستورية
الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
مع الحدث
ذكرى انفجار مرفأ بيروت والكشف عن الحقائق
الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٠٠
فی البیت الابیض
واشنطن بين كابول وطالبان..لعبة الفوضى والمصالح
الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٠٤
ابناء الدیرة
اصرار النظام البحريني على سجن رموز الثورة
الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٠٨
مع الحدث
هل يستثمر الصهاينة الحوادث البحرية لتدويلها ضد ايران؟
الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٢٦
هاشتاغ
تفاعل مواقع التواصل مع تنصيب الرئيس الايراني الجديد
الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٤٧
مع الحدث
تهديدات بلينكن بالرد الجماعي وجواب طهران الحاسم
الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٤٧
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
اعتداء جوّي إسرائيلي على الجنوب.. العدوّ يتجاوز الخطّ الأحمر!
أردوغان يدعو إلى عدم استغلال حرائق الغابات في تركيا لـ"تحقيق غايات سياسية"
كاثي هوشول.. أول امرأة مرشحة لقيادة نيويورك
واتساب يضيف ميزة جديدة لـ 'اللحظات الخاصة'
شاهد: محاولات مشبوهة لاستغلال مظاهرات بيروت
وصول الرئيس الافغاني وكبار المسؤولين من دول العالم الى طهران
مقالات و تحليلات
ما سر توقيت الزوبعة المثارة ضد ايران؟
الهجوم على السفينة الإسرائيلية..هل يؤدي لصدام بين إيران و"إسرائيل"؟
عهد الاتاتوركية الخطيرة يبدأ في جمهورية اذربيجان
حكمة المقاومة تدرأ الفتنة في خلدة جنوب بيروت
امیرکا تتهم ایران بالهجوم على السفينة الاسرائيلية!
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2019 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.