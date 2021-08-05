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مسؤول إسرائيلي: جيشنا غير معني بالتصعيد في لبنان

مسؤول إسرائيلي: جيشنا غير معني بالتصعيد في لبنان
الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٢٨ بتوقيت غرينتش

ذكرت قناة كان العبرية عن مسؤول صهيوني إنّ "إسرائيل" غير معنية بالتصعيد مع لبنان ، مشيراً إلى أن الغارات هي رسالة تحذير.

العالم - الإحتلال

وأضاف القناة نقلاً عن المسؤول أنّ جيش الاحتلال لن يتهاون مع المعادلة التي يحاولون إنتاجها. على حد قوله.

وشنّت قوّات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم، غارات على مناطق في الجنوب اللبناني، بزعم الردّ على إطلاق صواريخ من لبنان استهدفت مناطق شمال فلسطين المحتلّة.

وفجراً، أفاد الإعلام الحربي بأنّ "طائرات العدو الإسرائيلي أقدمت عند الساعة ١٢:٤٠ من فجر اليوم الخميس ٥ آب ٢٠٢١ على تنفيذ غارتين استهدفتا منطقة الدمشقية في خراج بلدة المحمودية جنوب لبنان".

وبيّنت قناة المنار اللبنانيّة، أنّ "الغارتين من قِبل الطائرات الحربية المُعادية استهدفتا منطقة مفتوحة غير مأهولة في وادٍ قرب الجسر السابق في الدمشقية".

وذكر إعلام العدو، أنّ "هجوم الليلة بالمقاتلات يأتي لأوّل مرّة منذ حرب لبنان الثانية، حيث هاجم سلاح الجو أهدافًا لحزب الله في جنوب لبنان،‏ وأغار الطيران الحربي على موقعين في المحمودية"، على حد زعمه.

وقالت وسائل إعلام لبنانيّة، إنّ "طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منطقة حرجية بصواريخين جو أرض في منطقة الدمشقية في خراج بلدة ⁧‎العيشية⁩ جنوب لبنان".

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